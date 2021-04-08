كورونا يضرب إيران بمليوني إصابة

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز المليونين يأتي ذلك بعد تسجيل مستوى قياسي للحالات الجديدة الخميس فاق 22 ألف حالة وتعتزم الحكومة فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة الجائحة وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي: "للأسف بعد تسجيل 118 وفاة جديدة منذ أمس، بلغ إجمالي وفيات كورونا لدينا 63884، وعدد من أصيبوا بالمرض في البلاد وصل إلى مليونين و6934 حالة بعد رصد 22586 حالة جديدة منذ أمس الأربعاء".