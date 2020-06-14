أرقام قياسية جديدة في ألبانيا ومقدونيا الشمالية للإصابات بكورونا

سجلت ألبانيا ومقدونيا الشمالية، أرقاما قياسية جديدة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وأعلنت وزارة الصحة في ألبانيا، يوم الأحد، عن تسجيل الرقم القياسي الثاني في يونيو. وقد تم تسجيل الرقم القياسي الأول هذا الشهر في 11 يونيو وبلغ 44 شخصا، وفي يوم أمس 13 يونيو، تم تأكيد 48 حالة جديدة، ولا تزال الأرقام مستمرة في النمو وقالت الوزارة: "تم اكتشاف 57 مريضا جديدا مصابين بالفيروس خلال اليوم الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الوباء 1521حالة. توفي بسببه 36 مريضا فقط".

وطالبت حركة الاندماج الاشتراكية المعارضة، اليوم الأحد، باستقالة رئيس الوزراء إدي راما بسبب زيادة عدد المصابين بكورونا بنسبة 211%، بعد "شهرين ونصف من العزلة العديمة المعنى" وفي مقدونيا الشمالية المجاورة، تم تسجيل الرقم القياسي في يوم أمس، بعد الكشف عن 196 مريضا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وهو الحد الأقصى على مستوى منطقة غرب البلقان بأكملها. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 3895، وعدد ضحايا الوباء 179 شخصا.

المصدر: نوفوستي