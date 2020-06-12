ألبانيا تسجل حالة وفاة و 44 إصابة جديدة بكورونا

سجلت حالة وفاة و 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة الألبانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1385 وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 35 فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1001.

واتخذت ألبانيا عدة تدابير منذ تسجيل أول حالتين في مارس الماضي منها إغلاق المدارس وتعليق السفر إلى إيطاليا، كما ألغيت جميع التجمعات العامة الكبيرة والأحداث الثقافية فضلاً عن إيقاف الأنشطة الرياضة .