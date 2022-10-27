شجار بالأيدي داخل جلسة التصويت على الحكومة العراقية

أفاد مراسلنا في العراق أن اشتباكا بالأيدي وقع بين نواب خلال جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة وحدث الشجار بالأيدي بين رئيس كتلة امتداد علاء الركابي، ونواب عن الإطار التنسيقي بعد اعتراضه على البرنامج الحكومي الذي طرحه محمد شياع السوداني.