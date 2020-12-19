قصف تركي على ريف حلب السوري

في عدوان جديد وسافر للقوات التركية على ريف حلب، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً على مناطق انتشار القوات الكردية وبحسب المرصد، فقد طال القصف محيط مطار "منغ" العسكري، ومحيط "تل رفعت" ومواقع أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. المرصد السوري رصد الأسبوع الماضي، قصفاً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، استهدف قرى عقلمية والمالكية ومرعناز التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب وتزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة تجري بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على تلك المحاور.