ماكرون يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.وكتب ماكرون على "تويتر": "الأميركيون أختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل سوية".