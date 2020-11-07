حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

تهافتت حشود السبت إلى محيط البيت الأبيض في وسط واشنطن مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، على ما أفاد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.

وفاز جو بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية الكبرى السبت، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأميركا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.

وأعلنت كل من «سي إن إن» و«إن بي سي نيو» و«سي بي إس نيوز» أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

كما قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت. وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

كان ترمب غادر، في وقت سابق اليوم، البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوّجها إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا، فيما يتواصل فرز الأصوات وسط تقدم خصمه جو بايدن في ولايات حاسمة.

وبعد كلمتين ألقاهما من البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، غادر ترمب مقر الرئاسة إلى «نادي ترمب الوطني للغولف» في ولاية فرجينيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأطلق ترمب تغريدة جاء فيها: «أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير»، وسرعان ما أرفقتها إدارة موقع «تويتر» بتحذير للمتابعين من عدم دقّتها