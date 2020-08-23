نتنياهو يعد بتوزيع الأموال على المواطنين بعد فشل المفاوضات مع غانتس

وقال نتنياهو في كلمة إثر فشل المفاوضات مع غانتس: "سنوزع الاموال على المواطنين.. الشعب بحاجة للدعم في ظل أزمة كورونا". وأضاف "من منطلق المسؤولية الوطنية قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو الكنيست هاوزر". واقتراح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر يسعى من خلاله تأجيل القرار بشأن الأزمة السياسية حتى الخريف، وبحسب اقتراح هاوزر، ستتم الموافقة على مشروع القانون لتأجيل الموعد النهائي للموافقة على الميزانية بمائة يوم، أي حتى نهاية نوفمبر. وخلال هذه الفترة سيتم تمرير قانون آخر يكرر فعليا ميزانية عام 2019، مما سيجعل من الممكن تخصيص التمويل للاجتماعات أو تشغيل الهيئات. وشدد نتنياهو على أن الوقت حان للوحدة وليس لإعادة الانتخابات، حيث دعا للاتحاد والعمل لتحقيق أهداف إضافية. إلى ذلك، دعا نتنياهو "حزب يمينا" المتطرف للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، علما أن الحزب الذي يترأسه وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، كان قد أعلن في شهر مايو عدم الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي سيكون برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم "الليكود"، ثم رئاسة بني غانتس زعيم "أزرق أبيض". من جهة أخرى، صرح رئيس الوزراء: "نحن في فترة تاريخية بالسلام مع الإمارات"، مضيفا أن دولا أخرى ستنضم قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين في القدس، وسيبحث معه توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي.