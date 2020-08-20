نتنياهو يتحدث عن زيارة الإمارات في الوقت القريب

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء من الجالية اليهودية في دولة الإمارات، وقال إنه يأمل في زيارة الإمارات قبل نهاية العام 2020 وقال نتنياهو "هذا هو يوم عظيم جدا بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي. نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي.هذا السلام جيد لدولة إسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة".