وزير خارجية بريطانيا يصرح أكدنا على التزامنا بحل الدولتين خلال اللقاء مع كوشنر

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن اللقاء مع جاريد كوشنر تناول الجهود البريطانية لتشجيع الحوار بين فلسطين وإسرائيل، و"أكدنا على التزام بريطانيا بحل الدولتين" ونقلت وكالة "رويترز" عن راب قوله: "التقيت بكوشنر وناقشنا الاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل"، مضيفا "ناقشت مع كوشنر الجهود الأمريكية لتسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".