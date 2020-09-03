وزير الخارجية البريطاني يؤكد لـ مستشار ترامب نلتزم بحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية

أكد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، لجاريد كوشنير كبير مستشارى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التزام بلاده بحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية وقال دومينيك- خلال لقائه مع كوشنير اليوم الخميس: ناقشنا مع مستشار الرئيس الأمريكي اتفاق السلام التاريخي بين الأمارات وإسرائيل؛، حسبما أشارت قناة العربية وأضاف: بحثنا سبل استئناف السلام في المنطقة.