الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

قالت جين ساكي المتحدثثة باسم الأبيض، في الإيجاز الصحفي اليومي، الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بالبيان المشترك لوقف إطلاق النار بين الهند و باكستان.وتعهدت باكستان والهند، الخميس، بوقف إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، ووعدتا بالالتزام بالاتفاق المبرم في هذا الصدد عام 2003، لكن البلدين تجاهلاه إلى حد كبير، منذ تلك الفترة.