قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، في الإيجاز الصحافي اليومي، إن "صبر الولايات المتحدة على إيران له حدود"، مشيراً إلى أن واشنطن أبدت استعدادها للتفاوض، وفق مجموعة "5+1"، في إشارة إلى الدول المشاركة في الاتفاق النووي المبرم في 2015.