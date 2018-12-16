وزير الخارجية التركي يؤكد ان ترامب أبلغ أردوغان بأنهم يعملون على ملف تسليم غولن

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تعمل على ملف تسليم الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016.

وأوضح أوغلو في مؤتمر في العاصمة القطرية، الدوحة أنه "في الأرجنتين، أبلغ ترامب أردوغان أنهم يعملون على تسليم غولن وأشخاص آخرين". في إشارة إلى لقاء الزعيمين في قمة مجموعة العشرين التي عقدت للفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول.

وقد أصدرت السلطات التركية، الجمعة، أوامر اعتقال طالت أكثر من 200 من عناصر القوات المسلحة في حملة جديدة ضد من تشتبه بصلاتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، بحسب وسائل إعلام تركية رسمية.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن النيابة التركية أصدرت 219 مذكرة اعتقال ضد عسكريين ما زالوا في الخدمة، بينهم أربعة برتبة عقيد وخمسة برتبة مقدم.

وشنت الشرطة التركية حملة دهم صباح الجمعة للقبض على المشتبه بهم، الذين يعتقد بصلتهم بالجماعة التي يقودها غولن، الحليف السابق للرئيس التركي الذي انقلب عليه.

وتتهم أنقرة غولن بأنه العقل المدبر وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهو ماينفيه مشددا على أن لا صلة لديه بالانقلابيين.

وأصدر النائب العام في العاصمة التركية أنقرة مذكرات اعتقال الجمعة بحق 48 شخصا، يعمل معظمهم في قطاع الصناعات العسكرية،لمزاعم صلتهم بجماعة غولن.

وتسمي تركيا حركة حزمت (الخدمة) التابعة لغولن "منظمة فتح الله الإرهابية"، بيد أن اتباع الجماعة يشددون على سلمية جماعتهم وأن هدفهم الدعوة للإسلام ونشر التعليم بطريقة علمانية، حسب تعبيرهم، تركز على التسامح والتحاور بين الأديان.