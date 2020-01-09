سفير ليبي ينشق عن حكومة السراج ويعلن دعمه للجيش

أعلن صبري بركة، القائم بالأعمال في السفارة التابعة لحكومة فايز السراج الليبية في غينيا، انشقاقه عن حكومة الوفاق كونها "التي استدعت الاستعمار التركي"، مؤكدا دعمه للحكومة المؤقتة والبرلمان والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال بركة في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، على صفحتها في موقع فيسبوك: "الوطن هو المكان الذي تنكسر فيه محاولات الفتنة والخيانة، وكلمة الوطن ليست كلمة عابرة أو سلعة تباع وتشترى، وها نحن نرى ما يسمى بحكومة الصخيرات تستدعي الاستعمار التركي، اعتقادا منها أنه ينقذها من غضب الشعب الحر الرافض للتبعية والاستعمار".

وأضاف: "أعلن أنا القائم بالأعمال لدى جمهورية غينيا كوناكري صبري بركة، انشقاقي من منصبي التابع لحكومة الصخيرات، وأنحاز انحيازا تاما للحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة من البرلمان الليبي، المنتخب من الشعب الليبي". وأكد بركة أن الشعب الليبي وضع ثقته في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومنحه الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان والدواعش.