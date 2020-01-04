برلمان ليبيا يلغي الاتفاقيتين المشبوهتين ويحيل السراج للقضاء

قرر البرلمان الليبي، السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين فايز السراج ورجب طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وخلال جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، صوت النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.

كما جرى التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع، وقال أحد النواب، خلال مداخلته، إن المذكرتين مع تركيا "مرفوضتين"، حيث شابهتما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، مطالب بسحب الجنسية من كل من وقع عليهما.