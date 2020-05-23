النرويج تسجّل 23 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 8332 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.