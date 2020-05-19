النرويج تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

سجلت النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8259 حالة.

وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليستقر عدد حالات الوفاة عند 233 حالة.