عنصر في الحشد العشائري يقتل موقوفا داخل مركز شرطة شمالي العراق

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عنصرا في الحشد العشائري وهو يطلق الرصاص على موقوف داخل مركز شرطة. وبحسب المعلومات فإن الجاني ينتمي إلى الحشد العشائري في محافظة نينوى، وأن المجني عليه متهم بقتل شقيق العنصر في الحشد الشعبي. ووفقا لمصدر أمني فإن "القضية جنائية وهي ثأر عشائري ولا علاقة لها بمكان عمل الجاني".