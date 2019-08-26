جونسون يؤكد أن ثمة فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي ووقف سلوكها الهدام في المنطقة

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إيران إلى انتهاز "فرصة" العودة إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي والتخلي عن "زعزعة الاستقرار" في المنطقة.