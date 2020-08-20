أردوغان يؤكد لن نترك شعبنا لقمة سائغة لأشباه الضباع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية" لم يترك شعبه لقمة سائغة لأشباه الضباع رغم التحديات، وقال "إننا واجهنا محاولات الانقلاب والخيانات لكننا لم نستسلم وأشار أردوغان خلال اجتماع لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، إلى أن حزبه نقل تركيا من نجاح إلى نجاح خلال فترة قصيرة، مؤكدا أنه الحزب يواصل نضاله بنفس عزيمة وحماس أول يوم تأسيسه.