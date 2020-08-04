أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوفاة أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان إثر الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء بمرفأ بيروت.ونقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها إن هناك 10 قتلى على الأقل جراء الانفجار، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية، بينما قال مدير عام الجمارك بدري ضاهر بوقت لاحق إن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

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