سماع صوت تحليق للطيران قبل حدوث الانفجار ومعلومات عن قصف اسرائيل للعنبر ١٢ وهو تابع لحزب الله

ذكر شهود عيان سماع صوت تحليق للطيران قبل حدوث الانفجار وأفادت معلومات خاصة أن الانفجار ناجم عن غارة اسرائيلية لمخزن للسلاح كان حزب الله قد تسلمه من ايران عن طريق البحر