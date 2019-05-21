وزير الخارجية الأميركي يرجِّح أن تكون إيران وراء الاعتداءات في الخليج

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيناقش مع المشرعين في الكونغرس الأميركي العدوان الإيراني غير المبرر المستمر منذ 40 عامًا، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج.

وأضاف بومبيو "سأطلع الكونغرس على الخطوات التي سنتخذها لردع إيران وحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم الشعب الإيراني".