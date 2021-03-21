قال مسؤول فلسطيني الأحد، إن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لدى عودته إلى الضفة الغربية قادماً من لاهاي، بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.وقال أحمد الديك المسؤول بمكتب المالكي لوكالة "رويترز"، إن الخطوة الإسرائيلية تتعلق باجتماع المالكي مع فاتو بنسودا كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بمكتبها في لاهاي يوم الخميس.

ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم قولهم، إن زيارة المالكي هي السبب في إلغاء بطاقة "في آي بي"، وهي بطاقة تمنحها إسرائيل لتمكين عشرات المسؤولين الفلسطينيين من التحرك بحرية من خلال المعابر الحدودية.