الإمارات تجري 32 ألف فحص كورونا وتسجل 469 حالة شفاء

أعلنت الإمارات، الاثنين، إجراء أكثر من 32 ألف فحص لفيروس كورونا لتكشف عن 568 إصابة جديدة، وتسجل 469 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 22 ألفا و275 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة وصل إلى 39 ألفا و376 حالة.

وقالت إن حكومة الإمارات اتبعت نموذجًا فريدًا من الإجراءات الاحترازية، من خلال توسيع نطاق الفحوصات والتتبع النشط للمخالطين، وإقامة مراكز مخصصة للفحص في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية ومنشآت العزل الصحي.

وأشارت إلى أن الحكومة كان هدفها منذ اليوم الأول لأزمة "كوفيد- 19" الحفاظ على صحة وسلامة شعب الإمارات بصورة عامة، سواء من مواطنين أو مقيمين.