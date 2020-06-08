تونس تقرر رفع حظر التجول في كافة أنحاء البلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، رفع حظر التجول عن كامل البلاد، والذ تم فرضه في وقت سابق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولم تسجل تونس لليوم الخامس على التوالي، أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 حالة.

وكانت السلطات التونسية فرضت حظرا للتجول في 18 مارس / آذار الماضي، لمواجهة جائحة كورونا.

وطالب الرئيس التونسي قوات الأمن والجيش بتسيير دوريات في كامل أنحاء البلاد لضمان تطبيق الحظر بشكل صارم.

ودعا التونسيين إلى عدم التنقل من مكان لآخر إلا في حالات الضرورة القصوى وتجنب التجمعات للحد من انتشار هذا الوباء.

كما دعا السلطة التشريعية إلى أن تضع التشريعات الضرورية للتعويض للقطاعات وللأشخاص الذين تضرروا من هذه الكارثة اقتصاديا والذين ستتضرر دخولهم.

وأعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس، الجمعة الماضية، خلو البلاد من الإصابات بالفيروس محليا بخلاف الحالات الوافدة من الخارج.

وقالت العضو باللجنة، نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي إنه مع توقف انتشار "كوفيد- 19" محلياً فإن الاهتمام سيكون موجهاً خلال المرحلة المقبلة نحو التقصي عن الفيروس لدى العائدين إلى البلاد في رحلات الإجلاء.