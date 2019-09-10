مسؤول أميركي حول إعلان نتنياهو لا تغيير بعد في سياسة الولايات المتحدة حول قضية الشرق الأوسط

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية، تعليقا على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، أن لا تغييرات في سياسة واشنطن حول قضية الشرق الأوسط.