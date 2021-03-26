الكونغرس يعلن عرضنا المساعدة وجاهزون لدعم مصر في أزمة سفينة قناة السويس

أكد الكونغرس الأميركي جاهزيته لتقديم المساعدة إلى مصر في حادث جنوح سفينة شحن بالممر الملاحي لقناة السويس، مؤكداً: "سننظر في تقديم الدعم في أي طلب محدد نتلقاه" من قبل السلطات المصرية.وأضاف الكونغرس في إفادة، رداً على سؤال لـ"الشرق": "نحن مستمرون في تقييم الوضع و مراقبته، ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا الحديث عن نوع المساعدة (تحديد المساعدة) التي يمكن أن نقدمها".