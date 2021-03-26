البيت الأبيض يعلن نتابع تفاصيل حادث جنوح سفينة قناة السويس ونتشار مع مصر

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة تتابع تفاصيل حادث جنوح سفينة شحن في الممر الملاحي لقناة السويس.

وأضافت ساكي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "نفهم أن المصريين يحاولون إزاحة السفينة بأقصى سرعة". وأضافت: "كجزء من حوارنا الدبلوماسي النشط مع مصر عرضنا على السلطات المصرية مساعدتهم لإعادة فتح قناة السويس، ونحن نتشاور مع الشركاء المصريين حول كيف يمكننا أن ندعم هذا الجهد".