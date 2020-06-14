ماكرون يعلن رفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، رفع الحجر الصحي عن جميع أرجاء فرنسا، وذلك بعد الانخفاض القياسي الذي شهدته بلاده في حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "هناك خطة اقتصادية سيتم تنفيذها بالتعاون مع أوروبا".وأضاف: "انتصرنا على فيروس كورونا والمعركة معه مستمرة ولابد من التعايش مع الفيروس".