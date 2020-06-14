الجزائر تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، اليوم تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأوضح رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 10919 إصابة مؤكدة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 767 حالة, مشيرا إلى تماثل 186 مصابا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7606 .