العاهل السعودي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني دعم المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الأردن لحفظ أمنه واستقرارها

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني دعم المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الأردن لحفظ أمنه واستقرارها.