خليفة سليماني يتوعّد بأن يرى الجميع جثث الأميركان في كل الشرق الأوسط

وجه إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع "جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط" انتقاما لقاسم سليماني.