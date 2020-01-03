مجلس الأمن يناقش تطورات اغتيال سليماني في العراق

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد بضربة أمريكية.وكان التلفزيون العراقي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة استشهاد سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس، بغارة جوية قرب مطار بغداد.من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن "الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وأن الأمر جاء كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج".