السودان يعلن الحكومة الجديدة الإثنين

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدًا الإثنين.وذكر مجلس السيادة السوداني، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم/الأحد/ وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.