عضو في مجلس السيادة السوداني يشهد صلحا بين قبيلتين

شارك صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في عقد صلح بين قبيلتي "البطاحين" و"اللحويين الكواهلة".

وقال المجلس في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة إن عضو مجلس السيادة أثنى على الروح الطيبة وقيم العفو التي شهدها في إبرام الصلح بين القبيلتين.

وأوضح تاور أن: "ما شاهده اليوم، لدى مخاطبته، الحشد الشعبي الكبير لأبناء قبيلتي البطاحين واللحويين الكواهلة، للعفو عن قتلة أحد أبناء البطاحين يمثل لونية متفردة في العفو ورتق النسيج الاجتماعي".

واعتبر عضو المجلس أن الصلح "يعد أنموذجا يحتذى به، خاصة وأن السودان شهد في الآونة الأخيرة العديد من البؤر الاحتقانية مما تسبب في نشر الفتنة والجهوية"، داعيا الجميع للابتعاد عما يشتت شملهم ويوقد نار الفتنة بينهم.

وأشار إلى أن وحدة المكون المجتمعي تجبر الدولة في أعلى مستوياتها على الاهتمام والعمل على توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المنطقة.