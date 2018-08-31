الإمارات تجدد تفنديها للأكاذيب القطرية وتتهم الدوحة بدعم التطرف

أكد المكتب الإعلامى لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد، أن سعى قطر عبر أدواتها الإعلامية، و منها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، للتعرض لدولة الإمارات يعبر عن سياستها المأزومة بعدما اتضح دعم الدوحة للتطرف والتكفير وتوفير البيئة المناسبة عبر احتضان الجماعات الإرهابية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء فى بيان للمكتب الإعلامى لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد بشأن ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية فى عددها رقم 3551 الصادر يوم الأربعاء الماضى تحت عنوان "السوبر سفير فى بغداد.. على خطى السبهان!".
وأشارت إلى أن التقرير "تضمن الفبركات والأضاليل نفسها التى عودتنا عليها الصحيفة اللبنانية فى إطار دورها الإعلامى الذى يفتقر إلى الصدق والمصداقية فى نقل الأخبار والمواضيع وفق توجه واضح الأهداف والنوايا كما الجهات الممولة والتى تم توثيق دعمها للتطرف والإرهاب والترويج له عبر منصاتها الإعلامية".
وأوضحت السفارة الإماراتية أن ما ينشر لن يثنينا عن متابعة الدور الدبلوماسى الذى نقوم به وحاولت الصحيفة اللبنانية تشويهه فى بيروت وواشنطن والخرطوم ومسقط والرباط واليوم فى بغداد خدمة لمصالح أطراف معروف ولاؤها وغاياتها.
وقالت إن حملة التعتيم على الحقائق ودس الأخبار المغلوطة والذى عرفت به صحيفة الأخبار سيعزز سياسة الإمارات ومصداقية توجهها أمام أخبار كاذبة تفتقد للمهنية والأخلاق الإعلامية المطلوبة.
وأضافت السفارة الإماراتية إن الاستمرار بنشر الأخبار الكاذبة ضمن ما يسمى ملف "الإمارات ليكس" لن يكون إلا دافعا جديدا للإستمرار على نفس النهج والسياسة التى يحاربها كثر عبر كافة الوسائل غير المشروعة ومنها ضخ الأموال لإثارة الشبهات وهذا يدخل ضمن التحركات القطرية واستغلالها الساحة اللبنانية من أجل تحقيق الاستهداف فى بلد مفتوح إعلاميا.
وأهاب المكتب الإعلامى بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى بغداد بجميع العاملين بوسائل الإعلام توخى الحيطة وأخذ معايير المصداقية فى سلم أولويات ما ينشر لأن الإعلام يعتبر مهنة لها مكانة ودور فى خلق رأى عام وليس مجرد أداة من أدوات أنظمة تحاول تلميع صورتها ورفع الشبهات عنها".
GMT 19:03 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسبدعم "قوات التحالف"مصرع قيادات من ميليشيا الحوثى فى صعدة
GMT 18:57 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالصحافة العالمية تبرز بيان الأزهر لتجريم التحرش
GMT 18:51 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالسيسى يؤكد لملك البحرين أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى
GMT 18:47 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس"بن سحيم"النظام القطرى متصدع وصغير ومبادئه تتغير وتتلون بين يوم وليلة
GMT 18:44 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالصحف الأجنبية تشيد بجهود مصر لكشف ملابسات وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك