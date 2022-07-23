أصيب 7 أطفال على الأقل، اليوم السبت، جراء قصف منسوب لجماعة أنصار الله في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن والتي تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قذيفة هاون أطلقتها جماعة "أنصار الله" سقطت قرب تجمع للأطفال جوار مدرسة في حي الروضة شمال مدينة تعز، ما أدى إلى إصابة 7 منهم، جراح بعضهم خطيرة" ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن القصف الذي يأتي في ظل تحركات دولية لتمديد الهدنة الأممية التي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل.