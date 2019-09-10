نتنياهو يؤكد أنة سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

وأضاف نتنياهو أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة.