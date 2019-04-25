سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة
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سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة

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العرب اليوم - سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة

سلطات سريلانكا
كولومبو - العرب اليوم

خفّضت سلطات سريلانكا بشكل كبير، الخميس، عدد ضحايا اعتداءات الفصح يوم الأحد الماضي إلى 253 بدلاً من 359، حسبما أُعلن في وقت سابق.

وضربت 7 انفجارات دامية عاصمة سريلانكا في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، حيث كان مئات المسيحيين يحتفلون بعيد القيامة مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. 

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء الخميس، وخلص إلى أنه تمّ تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين بالخطأ عدة مرات، مما خفض عدد القتلى بمقدار 106 أشخاص.

وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن التفجيرات المنسقة على كنائس وفنادق، وقالت حكومتا سريلانكا والولايات المتحدة إن حجم وتعقيد الهجمات يشيران إلى ضلوع جماعة خارجية مثل تنظيم "داعش".

ونشر التنظيم تسجيلا مصورا، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، ظهر فيه 8 رجال منهم 7 ملثمون وهم يقفون تحت راية التنظيم، معلنين البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأعلنت الحكومة، حالة الطوارئ، وفرضت حظر التجول خلال الليل، وقالت إنها حجبت أيضا مواقع وتطبيقات للتواصل عبر الإنترنت لمنع انتشار شائعات تحريضية تخشى أن تثير اشتباكات طائفية.

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سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة



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سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة سريلانكا تخفض بشكل كبير جدًا عدد قتلى المذبحة



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