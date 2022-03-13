أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل أسماء مرشحي "التيار" للانتخابات النيابية المزمعة في الـ15 من مايو المقبل، وأكد أنه سيتحالف مع "حزب الله" وقال باسيل في المؤتمر السنوي السابع للتيار إن "من مد يده لنا للتحالف الانتخابي هو حزب الله، كما مددنا يدنا له في 6 فبراير 2006 عندما حاولوا عزله" وأضاف أن "الشراكة باللوائح الانتخابية ليست شراكة بالبرامج، وهي عملية دمج أصوات" واعتبر أن في لبنان حزبا كبيرا "هو حزب الفساد وهو مثل "الحرباية"، مضيفا: "مشروعهم للانتخابات إسقاط جبران والتيار، وليس إصلاح الدولة والاقتصاد" وتنتهي في 15 مارس الجاري، مهلة التقدم بطلبات الترشيح للمشاركة في الانتخابات، على أن يحدد المرشحون اللوائح التي سينضمون إليها قبل 5 نيسان المقبل، مهلة انتهاء تسجيل اللوائح.