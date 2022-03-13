باسيل يعلن تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة
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باسيل يعلن تحالف "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" في الانتخابات النيابية المقبلة

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العرب اليوم - باسيل يعلن تحالف "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" في الانتخابات النيابية المقبلة

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بيروت - العرب اليوم

 أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل أسماء مرشحي "التيار" للانتخابات النيابية المزمعة في الـ15 من مايو المقبل، وأكد أنه سيتحالف مع "حزب الله" وقال باسيل في المؤتمر السنوي السابع للتيار إن "من مد يده لنا للتحالف الانتخابي هو حزب الله، كما مددنا يدنا له في 6 فبراير 2006 عندما حاولوا عزله" وأضاف أن "الشراكة باللوائح الانتخابية ليست شراكة بالبرامج، وهي عملية دمج أصوات" واعتبر أن في لبنان حزبا كبيرا "هو حزب الفساد وهو مثل "الحرباية"، مضيفا: "مشروعهم للانتخابات إسقاط جبران والتيار، وليس إصلاح الدولة والاقتصاد" وتنتهي في 15 مارس الجاري، مهلة التقدم بطلبات الترشيح للمشاركة في الانتخابات، على أن يحدد المرشحون اللوائح التي سينضمون إليها قبل 5 نيسان المقبل، مهلة انتهاء تسجيل اللوائح.

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باسيل يعلن تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة باسيل يعلن تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة



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