الخارجية الكويتية تعلن تضامنها مع العراق فى مواجهة إرهاب داعش

قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أجرى اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، جدد خلاله إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط بغداد يوم الخميس الماضى وأسفرا عن سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء واستهدفا أمن واستقرار العراق.

وأكد الصباح تضامن دولة الكويت مع جميع الإجراءات التى تتخذها العراق وتأييدها لجهودها فى الحفاظ على أمنها واستقرارها، معربًا عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.وأعلن تنظيم داعش الإرهابية، مسؤوليته عن تنفيذ تفجيرين انتحاريين فى العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس، أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على مئة شخص.