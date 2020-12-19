نتنياهو يتلقى لقاح كورونا ويعلن بداية حملة التطعيم الأحد

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، اللقاح المضاد لفيروس الكورونا، السبت، أمام الكاميرات، معلناً بداية حملة التطعيم في إسرائيل الأحد.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن تلقي نتياهو ووزير الصحة للقاح علناً، يهدف إلى "تشكيل مثال يحتذى به، وتشجيع الجمهور الواسع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا".