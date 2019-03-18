في رسالة جديدة.. الرئيس الجزائري يعلن عقد الندوة الوطنية

وجه الرئيس عبد العزيز بوتفلقية، رسالة جديدة للشعب الجزائري، معلنًا عقد الندوة الوطنية الجامعة للحوار قريبًا.

وأكد «بوتفليقة»، في رسالة للشعب الجزائري، نقلتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الاثنين، أن الندوة الوطنية ستتوصل إلى قرارات حاسمة.

وأضاف أن الشعب سيقرر بشأن الدستور من خلال الاستفتاء، موضحًا أن التعديل الدستوري سيمهد الطريق لانتخاب رئيس جديد.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفلقية، قد وجه رسالة للشعب الجزائري، في الحادي عشر من مارس الجاري، أعلن خلالها تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررًا إقامتها 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة قائمة على الكفاءات.

بوابه الشروق.