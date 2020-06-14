ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 142229 حالة في باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 142229 حالة، منها 2663 حالة وفاة ، و 51735 حالة شفاء وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه يوجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 53805 حالات في إقليم السند، و52601 حالة في إقليم البنجاب، و18013 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و8177 حالة في إقليم بلوشستان, كما يوجد 7934 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1095 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و 604 حالات في إقليم كشمير الحرة.