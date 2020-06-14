عدد إصابات كورونا في أفريقيا يتجاوز 230 ألف حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد داخل القارة الأفريقية تجاوز الـ230 ألف حالة.وقالت المنظمة إن عدد الوفيات في أفريقيا جراء الوباء وصل 6000 حالة وفاة.

وأضافت المنظمة أن معظم حالات الإصابة بالفيروس سجلت في جنوب أفريقيا 65736، تليها مصر بـ 41303 حالة، ونيجيريا بـ15181 إصابة.كما لفتت المنظمة إلى أنه تم رصد أعلى معدلات الوفيات في جنوب إفريقيا بعدد حالات 1423، و1422 حالة في مصر و760 حالة وفاة في الجزائر.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية وأن حذرت من تسارع وتائر انتشار الوباء في بعض المناطق في القارة الإفريقية ونادت بضرورة فرض إجراءات قوية في بؤر الانتشار الحالية كجنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون.