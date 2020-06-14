السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السنغال إلى 4996 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 145 حالة جديدة أمس.ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.

وكانت الحكومة السنغالية، قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.