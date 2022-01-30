أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، ما زال قائما وقال كيربي "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا في البنتاغون يكمن في إبقاء التركيز على التهديد الإرهابي النابع من داعش في سوريا وفي العراق أيضا بصراحة القول".