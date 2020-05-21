الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة
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الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة

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العرب اليوم - الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة

فيروس كورونا
الجزائر - العرب اليوم

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7728 حالة.

وقال فورار في مؤتمر صحفي : إنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 575 وفاة، مشيراً في الوقت نفسه شفاء 94 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4062 حالة.

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الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة



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